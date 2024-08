In occasione dell'ottantesimo anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema una delegazione del Comune di Foligno, guidata dal consigliere Marco De Felicis, con due agenti di polizia locale, si è recata nel centro toscano per partecipare alla cerimonia.

E' stata deposta una corona d'alloro al monumento ossario che raccoglie i resti dei civili uccisi. Lo riferisce il Comune in una nota.



