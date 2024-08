Comino nuova direttrice del Centro documentazione Valnerina

Caterina Comino è la nuova direttrice del Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra, istituito dalla Regione dell'Umbria e con sede a Cerreto di Spoleto, presso l'ex Monastero di S. Giacomo.

A conferirle l'incarico è stato il consiglio di amministrazione dell'ente, composto dal presidente Massimo Messi, dai consiglieri Laura Lametti e Fabio Dottori, eletti dall'assemblea dei soci, e Cristina Bonucci e Fabio Filippi, nominati dalla Regione Umbria.

Dopo un periodo caratterizzato da numerose difficoltà, dovute soprattutto alla mancanza di personale, la nomina della direttrice Comino e l'assegnazione di un'unità da parte della Regione - si sottolinea in un comunicato del Cedrav - costituiscono un "primo importante segnale" di ripartenza, fortemente voluto dall'assessore alla programmazione europea, bilancio e risorse umane e patrimoniali, turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio, Paola Agabiti.

Laureata in Scienze Politiche con una tesi in storia moderna, Caterina Comino ha conseguito i diplomi di archivistica, paleografia e diplomatica e di biblioteconomia presso le Scuole vaticane e l'archivio di Stato di Perugia. Ha diretto per molti anni l'archivio Storico del Comune di Norcia e svolge ora la professione di archivista paleografa. Negli ultimi anni ha orientato le sue ricerche nel campo storico artistico e delle istituzioni religiose.

"Per me rappresenta davvero una sfida questo nuovo incarico" commenta la neodirettrice Comino. "È fondamentale rilanciare le attività di ricerca da parte del Centro - aggiunge -, ma più in generale auspico che il Cedrav diventi un punto di riferimento e un luogo di confronto per tutti i soggetti interessati allo sviluppo culturale della Valnerina e della dorsale appenninica".





