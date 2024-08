Città di Castello si prepara per la fiera di San Bartolomeo

Da venerdì 23 a domenica 25 agosto torna a Città di Castello la fiera di San Bartolomeo. In vetrina le migliori esperienze della zootecnica e dell'agricoltura, con tanti animali, la curiosità del toro "Nepal", campione nazionale di razza, e un convegno sul futuro della filiera.

Il sindaco Luca Secondi e l'assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri hanno parlato di "appuntamento con una parte importantissima della tradizione e dell'economia di Città di Castello, quella legata all'allevamento e all'agricoltura".

"Mondi che saranno mostrati e raccontati per tre giorni - hanno aggiunto - dai protagonisti, da chi mette passione e lavoro per tenere in vita una filiera strategica, che vogliamo ascoltare e sostenere offrendo non solo una vetrina, ma anche una ribalta, per rafforzare le istanze di un settore fondamentale per il nostro territorio".

Il Comune promuoverà l'appuntamento con Pro Loco di Piosina e la Società Rionale Madonna del Latte, gli allevatori dell'Alto Tevere e umbri.

Secondi e Guerri - si legge in una nota del Comune - hanno rimarcato come l'evento clou della manifestazione, la Mostra Zootecnica che sabato 24 e domenica 25 agosto sarà ospitata interamente all'interno del parco Alexander Langer, "sarà una bellissima occasione per conoscere da vicino gli allevatori presenti e i magnifici animali che crescono ogni giorno con passione e professionalità".

Tra i 10 allevatori della razza chianina che porteranno oltre 20 capi, all'interno di un'area fieristica che ospiterà ovini e caprini, circa 40 equidi tra poni asini e cavalli, commercianti di animali, avicoltori, produttori agricoli (con miele, formaggi, ortofrutta), antichi mestieri, l'attrazione dell'anno per adulti e bambini sarà il toro "Nepal". Un esemplare definito di rara bellezza e maestosità, con i suoi circa 1.600 chili di peso e un'altezza al garrese di quasi due metri.



