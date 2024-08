E' stata totalmente liberata la carreggiata nord dell'Autosole nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro dove si è verificato un incidente con cinque feriti (uno grave). Il traffico è quindi ripreso ed è in diminuzione la coda che si è formata.

Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti della polizia stradale.



