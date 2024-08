"Ricordo la festa di Santa Chiara.

Rivolgo un affettuoso pensiero a tutte le clarisse e in particolare a quelle di Vallegloria a cui mi lega una bella amicizia". Lo ha detto il Papa all'Angelus, ricordando le religiose del monastero in Umbria che ha visitato in un paio di occasioni.



