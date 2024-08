Umbria alle prese con un fine settimana di caldo record

Sarà ancora un fine settimana di caldo record per l'Umbria, con le temperature che toccheranno i 41 gradi a Terni e in altre zone del sud della regione.

Temperature che sono destinate a durare anche per le giornate di lunedì 12 e martedì 13 agosto.

Il picco di calore sopra i 40 gradi interesserà, appunto, principalmente Terni e l'intera conca ternana, ma i 40 saranno toccati o sfiorati anche a Orvieto, Foligno e Città di Castello.

È quanto si evince dalle previsioni dei principali centri meteorologici che per tutta la prossima settimana prevedono ancora tempo stabile e grande caldo su tutta l'Umbria. Qualche fenomeno temporalesco potrebbe verificarsi in Appennino tra martedì e mercoledì o in qualche area interna.



