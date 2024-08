Tutto pronto per il ritorno del festival Luci della ribalta

Tutto pronto per il ritorno di "Luci della ribalta", il prestigioso international festival giunto alla 14/a edizione ed organizzato, come sempre, dall'Associazione Mozart Italia sede di Terni, affiliata alla International Stiftung Mozarteum di Salisburgo, con il sostegno della Fondazione Carit, il supporto del Comune di Narni e la collaborazione di quello di Terni.

L'edizione di quest'anno partirà sabato 17 agosto per proseguire fino a lunedì 26 e si muoverà mantenendo gli alti livelli qualitativi che da anni contraddistinguono la manifestazione.

La prima serata, che alle 21.30 di sabato 17 proporrà un recital di pianoforte solo con Michelangelo Carbonara, si terrà non a caso nella Corte del Palazzo Comunale di Narni, fin dalle prime edizioni una delle più amate e frequentate tra le sedi dei concerti, in grado di offrire insieme alle suggestioni storiche e architettoniche una particolare acustica e la collocazione nel cuore della città di Narni. Saranno eseguiti brani di Beethoven, Franck, Rachmaninoff e De Falla. Domenica 18, sempre alle 21.30 e nella stessa ambientazione, si esibirà il Quartetto Werther, una delle formazioni cameristiche italiane emergenti nel panorama concertistico nazionale ed internazionale. Il programma della serata - annunciano gli organizzatori - offrirà l'ascolto di due composizioni di grande bellezza che vengono eseguite piuttosto raramente per la loro complessità e difficoltà esecutiva, ovvero il Quintetto di Mozart per clarinetto e il Quintetto di Brahms per clarinetto.

Martedì 20 saranno due gli eventi musicali in luoghi e con ambiti diversi che animeranno la serata. Alle 19.00 nella cripta della cattedrale di Narni si svolgerà un concerto-evento di musica sacra dal titolo "In Paradisum. Anima e corpo a confronto", ideato e curato dal maestro David Eggert.

Successivamente, alle 21.30 nella Corte del Palazzo Comunale di Narni verrà ricordato il maestro Renato Chiesa, ideatore con il direttore artistico Anais Lee del Festival, con il concerto "Musica nel cuore" a lui come ogni anno dedicato, dopo la sua scomparsa.

Anche mercoledì 21 ci saranno due eventi: alle 18 nella Corte del Palazzo Comunale di Narni il concerto "Viola d'ombra e viola d'amore", curato da Patrick Jüdt e alle 21.30 "Il ritorno della festa armonica", concerto di musica da camera e solisti, con violino Jacqueline Ross e Katarina Vasilievic, violoncello David Eggert, Pianoforte Alessandro Viale e Natasa Sarcevic.

Il Gran Galà, sicuramente uno degli eventi più attesi, si svolgerà alle 21.30 di giovedì 22 nella prestigiosa sede di San Domenico, Auditorium Bortolotti. Ne saranno protagonisti acclamati solisti di fama internazionale e l'Orchestra dell'International festival luci della ribalta.

Gli appuntamenti proseguiranno fino a domenica 25 alle 18 con l'ultimo concerto di musica da camera dell'edizione 2024 del Festival nella città di Narni, mentre la chiusura vera e propria del Festival sarà quello che avrà luogo nel Chiostro di San Pietro di Terni lunedì 26 alle 21.30.

"Un grande grazie a tutti gli artisti, agli ospiti, ai collaboratori, alle istituzioni e agli sponsor senza dimenticare il pubblico che vorrà onorarci con la sua presenza. Siamo carichi e pronti a iniziare questa nuova avventura in una città affascinante, ricca di storia e che ci segue con tanta passione da 14 anni" ha commentato Anais Lee, ideatrice e direttrice artistica di "Luci della ribalta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA