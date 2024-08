In arrivo il terzo libro di Luca Palamara

In arrivo un nuovo libro di Luca Palamara, il terzo. "E' oramai tempo di scrivere altri pezzi di verità sulle storie giudiziarie del nostro Paese - ha spiegato all'ANSA - partendo dalle ragioni per cui nel maggio del 2019 la mia vicenda giudiziaria sia stata utilizzata per impedire una nomina che una parte della magistratura e della informazione di riferimento fortemente avversava temendo una discontinuità con la gestione Pignatone".

"Sono certo che questa battaglia di verità e giustizia contribuirà a dare al Paese una magistratura più forte e più credibile e soprattutto realmente autonoma ed indipendente" ha concluso Palamara.



