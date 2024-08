Giovane muore mentre si allena in palestra a Bastia Umbra

Un ventottenne è morto nella serata di venerdì mentre si stava allenando in una palestra di Bastia Umbra, probabilmente a causa di un malore. La notizia è riportata da alcuni media e quanto successo è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Perugia.

In particolare la Nazione scrive che il giovane, stando a una prima ricostruzione, era impegnato in un esercizio con i pesi quando, improvvisamente, si è accasciato a terra.

Un'infermiera che era presente nella palestra ha tentato di rianimare il giovane usando anche il defibrillatore in dotazione al locale, ma non c'è stato nulla da fare.

Di quanto successo è stato informato il magistrato di turno che ha avviato gli accertamenti.



