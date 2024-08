Ad agosto in Umbria più assunzioni di quelle previste

Ad agosto in Umbria più assunzioni di quelle che erano state previste, "a conferma della tradizionale eccessiva prudenza degli operatori turistici sui flussi nella regione", ed effetti della denatalità "che si fanno sentire sempre più, con la percentuale delle assunzioni considerate "di difficile reperimento" che sfondano il muro del 60% (secondo valore più alto a livello nazionale) e "ciò avviene, nella grande maggioranza dei casi, perché non si trovano proprio candidati". Sono le due principali chiavi di lettura del report della Camera di commercio dell'Umbria, che ha elaborato i dati del Sistema informatico Excelsior di agosto 2024, e quelli del trimestre agosto-ottobre, sulle assunzioni programmate dalle aziende. Realizzato da Unioncamere e Anpal, si basa su un ampio e continuo monitoraggio del sistema imprenditoriale, con 110 mila le aziende coinvolte.

La Camera di commercio parla per l'Umbria di più assunzioni di quelle che erano state previste. Ad agosto segno più sullo stesso trimestre 2023 grazie al tiraggio delle imprese del turismo, e segno più anche negli avviamenti al lavoro previsti nel trimestre agosto-ottobre. Due mesi fa - viene ricordato nella nota - le aziende turistiche della regione avevano affermato di non essere troppo ottimiste sulle assunzioni previste per il periodo estivo, tanto che, rispetto al 2023, si evidenziava un segno meno.

Per il presidente della Camera di commercio Giorgio Mencaroni "le imprese continuano a trovare con grande difficoltà i lavoratori che stanno cercando e questo problema, che ha anche a che fare con il tema della denatalità, ci sta costando molto anche in termini di Pil, come afferma anche il presidente di Unioncamere, Andrea Prete". "Questa situazione - aggiunge - è causata da un disallineamento tra percorsi formativi e bisogni del sistema produttivo. Per risolverla bisogna agire sulla formazione e l'informazione dei giovani, perché sappiano dove è più facile che verranno soddisfatte le loro giuste aspirazioni.

Su questo, come sul superamento del gender gap, che vede le donne, in Umbria come in Italia, molto meno partecipi degli uomini al mondo del lavoro, con tassi di occupazione modesti rispetto agli altri grandi Paesi europei, la Camera di commercio dell'Umbria è fortemente impegnata. Ma nel breve periodo uno sforzo importante di programmazione dei flussi migratori potrà certamente aiutare".



