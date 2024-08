Tra musica e divertimento prosegue l'Estate nursina

Musica, stelle cadenti, intrattenimento per bambini e avanguardie artistiche: prosegue con tanti eventi l'Estate nursina, il ricco cartellone organizzato dal Comune di Norcia, con la collaborazione delle associazioni del territorio, in scena fino a metà settembre.

Sabato 10 agosto, nella notte di san Lorenzo, ci sarà una serata musicale a cura di Walter Maneri (piano bar) e il Borgo dei Desideri, iniziativa promossa da I Borghi più Belli d'Italia, in cui i borghi diventano "Luoghi dei desideri". Chi visiterà Norcia nella notte delle stelle cadenti sarà invitato a scrivere il proprio desiderio e poi a lasciarlo nel luogo identificato per la raccolta, cioè la piazzetta davanti alla Chiesa di San Lorenzo. Il tema è "Esprimi il tuo desiderio per tutelare l'ambiente e preservare il pianeta dai cambiamenti climatici".

La giornata di sabato proporrà anche due iniziative in località Ancarano: dalle 16.00 alle 18.00 attività di orienteering per bambini e famiglie e alle 17.00 la presentazione del libro "Ancarano ricorda la Grande Guerra" a cura di Rita Chiaverini. Infine, sempre sabato 10 agosto, per il festival Suoni Controvento, alle 18.00, nell'area Scentinelle Monti Sibillini, ci sarà il concerto del cantautore e polistrumentista australiano Xavier Rudd.

Sarà poi la volta dell'iniziativa dedicata a Lucio Battisti, domenica 11 agosto, con un vernissage alle 18.00 alla sala Digipass e il concerto in Piazza san Benedetto alle 21.30, con Andrea Di Cesare.

Due iniziative in giornata anche a Forca di Ancarano, dalle 10.00 alle 12.00 con dei soft-air giochi di strategia adatti dai 14 anni in su e dalle 22.00 una serata astronomica con osservazioni al telescopio e salsicciata sotto le stelle.

Spazio ai più piccoli lunedì 12 agosto perché in piazza san Benedetto alle 21.30 ci sarà la Notte bianca dei bambini.

Martedì 13 agosto, stesso posto stessa ora, ci saranno I Pupazzi live music and fun, band formata da Stefano D'Angelo (voce), Danilo De Berardinis (chitarra), Marco Primavera (tastiere), Stefano Lelii (basso), Salvatore Palmisio (batteria). "Pionieri della puzzle music - spiegano gli organizzatori - I Pupazzi hanno come scopo quello di trasformare l'evento in una serata di puro divertimento per un pubblico di tutte le età. Lo spettacolo è costruito su un repertorio che attinge ai più grandi successi del passato spruzzandoli qua e là di contemporaneità, in maniera brillante e scherzosa".



