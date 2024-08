Legale Lumumba, Knox è una calunniatrice e non una vittima

"Il dato oggettivo è, con certezza assoluta, inconfutabile, Amanda Knox è colpevole, è una calunniatrice e non una vittima": l'avvocato Carlo Pacelli, legale di Patrick Lumumba commenta così la sentenza di Firenze sulla calunnia ai danni del suo assistito. "La Corte d'assise d'appello di Firenze, al solo fine di servire verità e giustizia, con motivazione giuridica scientificamente ineccepibile, ha riconfermato, al di là di ogni ragionevole dubbio, un dato di irrefutabile certezza, la colpevolezza di Amanda Knox in ordine alle calunniose accuse mosse dalla stessa nei confronti di Patrick Lumumba" sottolinea in una dichiarazione all'ANSA.

"Tale condanna, del resto - evidenzia Pacelli -, si pone in totale continuità con le sentenze di tutte le Corti (di Assise, di Assise di appello, di Cassazione), che nel corso del processo si sono susseguite nel vaglio delle doglianze della Knox e che sono giunte, tutte, alle stesse univoche e convergenti decisioni per quanto concerne l'affermazione della sussistenza del reato di calunnia e della penale responsabilità della Knox".



