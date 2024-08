Legale famiglia Kercher, tristezza per giustizia non completa

"Rimane la tristezza di non avere potuto dare giustizia completa alla famiglia di Meredith Kercher" all'avvocato Francesco Maresca, legale dei congiunti della studentessa inglese, dopo avere letto la motivazione della condanna di Amanda Knox per calunnia a Patrick Lumumba. "Invece di chiudere tutte le porte a incertezze e interrogativi non fa che rinvigorire recriminazioni, dubbi e interrogativi che ancora si possano ricavare da questa vicenda" aggiunge rispondendo all'ANSA.

"Amanda Knox era in quell'appartamento - ha detto Maresca - ma evidentemente non ha partecipato all'omicidio perché così dice la Cassazione. Ha però potuto calunniare Lumumba e quindi ricordare chi c'era, ha sentito l'urlo straziante".

Per l'avvocato dei Kercher "evidentemente, logicamente e chiaramente c'è qualcosa che non torna". "Il conflitto tra le ricostruzioni e i giudicati appare veramente importante profondo" sottolinea ancora l'avvocato Maresca.



