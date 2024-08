Cucinelli dona abiti agli ospiti del Residence Chianelli

Si chiama "Brunelli Cucinelli for Humanity" il progetto di solidarietà, nato durante la pandemia, della casa di moda di Solomeo che ha coinvolto il Comitato per la vita "Daniele Chianelli". La maison, infatti, ha donato, durante un pomeriggio di svago, agli ospiti del Residence "Daniele Chianelli" residenza speciale per pazienti in cura ambulatoriale molti capi di abbigliamento invenduti. A consegnare i capi, insieme a Franco e Luciana Chianelli, Federica Cucinelli, co-fondatrice del progetto e della Fondazione Cucinelli, nata per sostenere progetti di solidarietà sul territorio nazionale ed internazionale.

"Siamo felici - ha detto Federica Cucinelli - di poter regalare un sorriso e magari una parentesi di gioia a tutte le persone che frequentano il Chianelli; un piccolo gesto, un semplice dono - ha concluso - che ci riempie il cuore".

"Siamo grati - alla famiglia Cucinelli e all'azienda - ha detto Franco Chianelli - per questo bellissimo pensiero rivolto ai nostri malati. Per molti di loro uscire per scegliere un abito è impossibile. Oggi non sola la grande moda è entrata al Residence, permettendo a tutti di scegliere abiti prestigiosi e raffinata, alla portata di poche persone, ma ha anche regalato loro una giornata di spensieratezza, permettendo a tutti di scacciare, per qualche ora paura e preoccupazione".

Nel corso dell'incontro poi Franco Chianelli - riferisce una nota del Comitato per la vita - ha voluto lanciare una proposta che Federica Cucinelli ha accolto con entusiasmo. "Destineremo - ha annunciato - uno spazio nella nuova struttura a questi splendidi capi. Un'esposizione permanente in cui anche le persone che arriveranno al Residence nelle prossime settimane potranno scegliere un capo. Una boutique della solidarietà Brunello Cucinelli per i malati e i loro familiari, un altro bellissimo modo per regalare un sorriso".



