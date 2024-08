Cisl-Uil, tavolo sulle liste di attesa inizia a dare frutti

Il tavolo regionale sull'abbattimento delle liste di attesa in sanità "finalmente inizia a dare i suoi frutti" secondo le organizzazioni sindacali Cisl e Uil Umbria, "Nei giorni scorsi - affermano, in una nota congiunta - si è tenuto un incontro con la presidente Donatella Tesei, il direttore generale Massimo D'Angelo, i direttori delle quattro aziende, l'assessore Luca Coletto, per una verifica rispetto all'abbattimento delle liste di attesa. I dati vanno nella giusta direzione ed in controtendenza rispetto al passato.

Nonostante il perdurare di alcune criticità, dermatologia, oculistica e gastroenterologia, il resto delle prestazioni stanno rientrando nei termini stabiliti dalla normativa vigente".

Per Cisl e Uil Umbria, "questa è la conferma di come i tavoli concertativi producano frutti quando le parti lavorano senza preconcetti. Chiaramente questo rappresenta un primo passo da valorizzare ma sul quale è opportuno non abbassare la guardia, ci riserviamo di valutare in futuro se le azioni oggi messe in campo saranno strutturali come auspicato da tutte le parti al tavolo. Per questo gli incontri con i direttori generali delle aziende vanno nella direzione non solo di monitoraggio ma anche di concertazione. Ascoltare il sindacato significa ascoltare le persone".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA