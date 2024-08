Rocchi, sarà tolleranza zero sul razzismo nel calcio

"Nessun passo indietro sul razzismo, sarà ancora tolleranza zero verso ogni manifestazione in tal senso": così Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di serie A e B, stamani a Cascia (Perugia) nel corso della conferenza stampa dell'Aia, che nella città di Santa Rita ha preparato la nuova stagione calcistica col raduno della Can.

"La scorsa stagione è andata bene - ha ricordato Rocchi -, tranne che in un episodio, quello di Udine, non abbiamo registrato momenti particolari di razzismo e questo grazie anche alla maturità del pubblico e delle società".



