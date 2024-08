Riaperte due sale operatorie dell'ospedale di Perugia

Saranno operative dal 9 agosto due sale operatorie ristrutturate di ortopedia e traumatologia, del blocco operatorio situato al terzo piano dell'edificio ex-Silvestrini di Perugia.

Il blocco operatorio, operativo sette giorni su sette, "h 24", è composto da cinque sale, tre dedicate alla attività di chirurgia ortopedica e traumatolgica, e due agli interventi di neurochirurgia.

I lavori di ristrutturazione delle due sale operatorie, iniziati il 21 giugno scorso sotto la direzione dell'ingegner Luca Gusella, direttore del servizio tecnico patrimoniale dell'azienda ospedaliera di Perugia, hanno riguardato il rifacimento totale della pavimentazione e delle pareti e parte degli impianti, per un importo complessivo di 70mila euro coperto con fondi aziendali.

Durante la ristrutturazione - riferisce una nota della stessa azienda ospedaliera - l'attività chirurgica non è stata mai sospesa e si è svolta presso il blocco operatorio "Moggi" (quarto piano) grazie alla diretta supervisione del direttore sanitario, Arturo Pasqualucci, con il supporto della direzione medica che ha in carico la programmazione delle sedute operatorie.

All'interno del blocco operatorio operano le equipe di ortopedia e traumatologia, dirette dal professor Auro Caraffa, e di neurochirurgica, diretta dal dottor Carlo Conti, coadiuvate dall'equipe di anestesisti e rianimatori diretti dal dottor Fabio Gori. Il personale infermieristico e tecnico è coordinato dalla coordinatrice sanitaria Stefania Naglieri.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis che ha visitato personalmente le nuove sale e incontrato il personale in servizio ha sottolineato: "Grazie a questi importanti lavori di rifacimento si riportano agibili e in sicurezza, sia per i pazienti che per i dipendenti, due sale chirurgiche molto importanti per il nostro ospedale che è centro di riferimento regionale per il trauma maggiore e dove vengono convogliate la maggior parte delle urgenze acute traumatologiche dell'Umbria. Con il lavoro incessante della catena di emergenza del 118, che in questi mesi estivi si trova a far fronte all'aumento degli incidenti stradali, dobbiamo rispondere all'incremento degli accessi per interventi chirurgici urgenti e la riapertura delle sale è determinante per rispondere efficacemente all'emergenza e permettere la riorganizzazione dell'attività chirurgica programmata. Ringrazio il personale medico, infermieristico e tecnico che in questi due mesi si è trovato a lavorare con qualche disagio e il servizio tecnico patrimoniale per la celerità nella esecuzione dei lavori".





