Prisco, bene i fondi ai Comuni per la videosoveglianza

Soddisfazione per il finanziamento di 19 milioni di euro destinati a 243 Comuni per gli impianti di sorveglianza è stata espressa dal sottosegretario al ministero dell'Interno e coordinatore regionale di FdI Umbria, Emanuele Prisco.

"Questo importante finanziamento del ministero dell'Interno - sottolinea Prisco in una sua nota - rappresenta un segnale concreto dell'impegno del Governo Meloni a garantire la sicurezza dei cittadini. Gli impianti di videosorveglianza sono uno strumento fondamentale per prevenire e reprimere reati, ma anche per aumentare il senso di sicurezza dei cittadini nei luoghi pubblici delle città. I Comuni dell'Umbria che sono nella graduatoria definitiva saranno destinatari di un totale di 135 mila euro. Questo finanziamento dimostra l'attenzione del Governo alla lotta costante all'illegalità".



