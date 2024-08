Pacifici, Guida è il nuovo capitano degli arbitri

"Marco Guida è il nuovo capitano degli arbitri, subentra a Daniele Orsato che ha concluso la sua carriera": ad annunciarlo a Cascia è stato il presidente dell'Associazione italiana arbitri (Aia), Carlo Pacifici. "Marco, sono convinto - ha sottolineato - sarà il capitano giusto per questa squadra importante che sono i 33 mila associati". Pacifici ha anche ricordato il rinnovo per Gianluca Rocchi nel ruolo di designatore per il prossimo biennio.

A Cascia anche Lorenzo Casini, presidente della Lega di serie A. "Il campionato di serie A - ha detto - è il più bello del mondo e il ranking Uefa lo dimostra. Certamente è il più competitivo e il più difficile. Poi se andiamo a guardare i budget di determinate squadre allora si può mettere in discussione la valutazione, ma a mio avviso la serie A resta ancora il campionato più bello".



