Ospedali Perugia e Terni accolgono due minori di Gaza

Le Aziende ospedaliere di Perugia e di Terni accolgono e ricoverano due minori provenienti dalla Striscia di Gaza, nell'ambito di una missione internazionale denominata "Trasporto sanitario assistito dall'Egitto di pazienti provenienti dalla Striscia di Gaza. Accoglienza accompagnatori e o familiari" coordinata dalla Centrale remota operazioni soccorso sanitario di Torino e dai referenti regionali.

La Regione spiega che i due pazienti arriveranno nel pomeriggio di giovedì all'aeroporto di Bologna dove saranno ad attenderli le due ambulanze appositamente predisposte dalle Aziende ospedaliere e i due veicoli per il trasporto degli accompagnatori predisposti dalla Protezione civile, per essere accolti, in serata, negli ospedali di Perugia e Terni dove è stato organizzato il ricovero nelle due Unità operative di pediatria.

Le Prefetture hanno provveduto alla sistemazione degli accompagnatori reperendo gli alloggi in prossimità degli ospedali. È stato predisposto anche un servizio di mediazione culturale da parte delle due Aziende territoriali.

In ambito regionale, il coordinamento tra Direzione salute e welfare, le Prefetture di Perugia e Terni, la Protezione civile e le Aziende sanitarie ha permesso di organizzare il trasporto, l'accoglienza in ospedale dei minori e la sistemazione degli accompagnatori.



