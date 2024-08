Nessun segno di violenza sul cadavere recuperato nel Tevere

Non ci sono segni evidenti di violenza sul cadavere privo di documenti recuperato a Umbertide presso un'ansa del Tevere. E' quanto emerso dall'autopsia svolta a Perugia. Sono comunque ancora in corso accertamenti per risalire alle cause della morte e per stabilire cosa sia successo.

Gli inquirenti - la polizia coordinata dalla Procura del capoluogo umbro - sono anche impegnati a risalire all'identità dell'uomo. Verifiche sono in corso su diverse persone scomparse nella zona di Umbertide e le caratteristiche delle quali potrebbero corrispondere a quella del corpo. Non è escluso che per arrivare all'identificazione sia necessario l'esame del Dna.





