Minoranza, Andrea Fora si dimetta o lasci Patto civico

I consiglieri regionali dei gruppi di opposizione (Simona Meloni, Michele Bettarelli, Tommaso Bori e Fabio Paparelli-Pd, Thomas De Luca-M5s e Vincenzo Bianconi-Gruppo Misto) chiedono al consigliere regionale Andrea Fora, entrato nelle fila di Forza Italia, di dimettersi da consigliere regionale o di lasciare il gruppo consiliare Patto civico e l'opposizione.

"Sappiamo bene - affermano, secondo quanto riferisce una nota della Regione - che pretendere un atto di coerenza dal consigliere Andrea Fora, dopo le vicende che lo hanno visto peregrinare da un partito all'altro e da una coalizione all'altra, potrebbe apparire quasi inutile. Ciò nonostante riteniamo doveroso fare appello al senso di responsabilità, dato che la scelta di approdare tra le file di Forza Italia lo pone definitivamente fuori dal centro sinistra e dall'opposizione in Regione. Alla sua scelta, resa pubblica con nota ufficiale di Tajani e Forza Italia nazionale con cui gli vengono attribuiti perfino incarichi, devono corrispondere fatti e atti conseguenti che non possono limitarsi ad una mera intervista al Corriere dell'Umbria. Ora che ha trovato lo slancio e le motivazioni giuste per oltrepassare 'Rubicone' dovrebbe almeno spiegarci come pensa di poter rimanere comodamente seduto tra le fila della minoranza che lo ha eletto e lo ha espresso nei ruoli che attualmente ricopre a livello istituzionale".

"Chiediamo dunque al collega Andrea Fora - proseguono i consiglieri - di dimettersi da consigliere regionale, o, quanto meno, di lasciare Patto civico e l'opposizione, visto che ha scelto di entrare a far parte di un partito che sostiene Donatella Tesei e la sua Giunta fallimentare. Entri piuttosto nel gruppo regionale di Forza Italia, si dimetta contestualmente dalla vice presidenza della Commissione Statuto dato che sta occupando un ruolo che spetta alla minoranza. Ci stupiamo, per altro, che non l'abbia ancora fatto. Non lo ha neppure annunciato. Per questo non siamo sicuri che lo farà. Ma, per decenza, riteniamo che sia l'unica scelta che gli resta da fare".



