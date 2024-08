'Il Perugino per tutti' a Città della Pieve e Panicale

Ha per titolo "Il Perugino per tutti", l'iniziativa volta a migliorare l'accessibilità e la piena fruizione delle opere del Perugino, di Raffaello e dei ritratti della Collezione Mariottini, appartenenti al ricco patrimonio culturale di due centri del Trasimeno, Città della Pieve e Panicale.

Lo rende noto l'assessore regionale alla Cultura della Regione Umbria, Paola Agabiti, spiegando che "l'iniziativa finalizzata a rendere le opere dei grandi Maestri accessibili a tutti e quindi a disposizione di pubblici diversi per provenienza, età, lingua, condizioni fisiche e sensoriali, si inserisce tra le attività del 'Progetto Trasimeno per tutti', ideato per favorire lo sviluppo del turismo accessibile, promosso dalla Regione Umbria e co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero delle disabilità".

L'obiettivo è potenziare la fruizione e l'accessibilità degli attrattori turistici del territorio del Trasimeno anche attraverso l'ecosistema digitale. Attuatore dell'iniziativa è il partner Felcos Umbria che, in collaborazione con CoopCulture, ha curato la parte progettuale e operativa, nonché di redazione dei contenuti e di sviluppo delle tecnologie, coordinando varie realtà e professionisti che operano nel settore.

In questo ampio progetto, il "Perugino per tutti" ha interessato la produzione di contenuti culturali, di pannelli accessibili in italiano, inglese e braille e la realizzazione di riproduzioni tattili delle opere. Ulteriori contenuti accessibili sono raggiungibili da QR code o Nfc, tramite un contenitore digitale che mette a disposizione gratuitamente audioguide per adulti con linguaggi semplici, pensati e destinati anche a persone ipovedenti, nonchè audio-racconti per bambini, con la voce di Diana, una giovane viaggiatrice curiosa, videoguide in versione Lis e Is, sia per adulti che per bambini, contenuti semplificati in comunicazione aumentativa e alternativa.

"I contenuti culturali - ha spiegato l'assessore Agabiti - sono stati sviluppati mettendo al centro la facilità di fruizione, con un approccio basato sull'universal design. La bellezza dell'arte e la sua meraviglia devono appartenere a tutti. A tal fine, ogni soluzione grafica adottata, ogni mezzo comunicativo impiegato, ogni linguaggio utilizzato, è stato finalizzato a migliorare la comprensione delle opere da parte di un ampio target di utenti. Un passo in avanti significativo verso la piena accessibilità del patrimonio culturale".



