Giovane incensurato trovato con oltre 16 chili di cocaina

Un cittadino albanese di 29 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato che lo trovato in possesso di oltre 16 chili di cocaina.

Mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, a Ponte San Giovanni, i poliziotti della squadra mobile hanno fermato per un controllo un veicolo che procedeva con un'andatura non costante. Il conducente è sembrato nervoso e preoccupato tanto da indurre gli agenti a procedere a una perquisizione personale e dell'auto. Il controllo della vettura ha consentito di rinvenire un doppiofondo ricavato sotto il pianale del portabagagli. All'interno del vano sono stati trovati e sequestrati 15 panetti contenenti la sostanza che, dagli accertamenti tecnici del personale del gabinetto provinciale della polizia scientifica, è risultata essere cocaina. Alla luce dell'ingente quantitativo di stupefacente trovato, è stata perquisita anche l'abitazione dell'uomo.

Accompagnato in questura, il ventinovenne, incensurato, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Su disposizione del pubblico ministero è stato trattenuto nel carcere di Perugia-Capanne, in attesa dell'udienza di convalida.





