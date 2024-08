Cadavere senza documenti trovato lungo il Tevere in Umbria

Indagini in corso da parte della polizia dopo che un cadavere privo di documenti è stato recuperato a Umbertide, nella serata di mercoledì, presso un'ansa del Tevere. A segnalarne la presenza una chiamata al Numero unico di emergenza da parte di due pescatori.

Il corpo - riferisce la Questura di Perugia - è risultato in avanzato stato di decomposizione. Sul posto è quindi intervenuto il personale del Gabinetto provinciale della polizia scientifica, insieme al medico legale. Dai primi accertamenti è emerso che la persona, verosimilmente un uomo, privo di documenti potrebbe essere morto da circa tre settimane.

Il magistrato della Procura della Repubblica di Perugia che coordina gli accertamenti, non essendo chiara la causa del decesso e considerato lo stato del cadavere, ha disposto il trasferimento della salma all'obitorio di Perugia per l'autopsia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA