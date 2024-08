Bilancio positivo per guardia finanza e Dogane aeroporto

E' un bilancio con il segno positivo quello appena concluso per il primo semestre 2024 dai militari del comando provinciale di Perugia della guardia di finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e monopoli della Sezione operativa territoriale aeroportuale del capoluogo umbro che presidiano le aree dedicate ai controlli dell'aeroporto internazionale "San Francesco d'Assisi".

Sotto il profilo delle norme valutarie - si legge in un comunicato delle fiamme gialle -, sono stati 69 i controlli fatti per un ammontare complessivo di circa mezzo milione di euro. In tale contesto, sono state accertate due infrazioni per la detenzione di valuta superiore al limite consentito, sanate contestualmente all'accertamento. In 20 casi i passeggeri sono risultati in possesso di somme "significative", tra gli 8.000 e i 10.000 euro, mentre in un caso, su richiesta del passeggero, è stata accettata una dichiarazione di trasferimento di denaro contante sopra soglia.

In merito alle attività extratributarie, il personale della Adm e della finanza ha proceduto al sequestro di merci che violano la proprietà intellettuale per un totale di 67 pezzi contraffatti delle più note case di moda italiane ed estere.

Sempre elevata è stata l'attenzione nel contrasto al traffico stupefacenti: in questo contesto, grazie al costante impiego delle unità cinofile della guardia di finanza, sono stati operati tre sequestri amministrativi e segnalati tre soggetti alla prefettura quali assuntori.

E' proseguita l'azione di prevenzione e contrasto all'introduzione di tabacchi lavorati esteri in eccesso rispetto alla franchigia: nel primo semestre 2024, sono state elevate tre sanzioni per un totale di 2.499 euro e la conseguente confisca di 1,4 chili di tabacco.

In calo le infrazioni rilevate nel contrasto al trasporto di prodotti alimentari di origine animale e vegetale: 16 gli accertamenti in violazione del Regolamento unionale.

Nel primo semestre 2024 sono stati sequestrati, per l'immediata distruzione, circa 75 chili di alimentari (57 di carni, 18 di latticini).

Ammontano invece a 275 i rimborsi "tax-free", mentre 29 sono stati i controlli risultati rispondenti alla legislazione sui microchip di animali da compagnia al seguito dei viaggiatori.





