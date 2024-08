Tajani, consigliere umbro Fora passa a FI. Noi casa centristi

"Siamo lieti di annunciare l'ingresso in Forza Italia di Andrea Fora, consigliere regionale dell'Umbria con il quale abbiamo già condiviso l'esperienza della lista comune per le amministrative di Perugia. Con il suo ingresso, Forza Italia conferma e rafforza l'apertura alle migliori esperienze civiche presenti nel nostro Paese e ai mondi dell'economia, del welfare, dell'imprenditoria sociale". A dirlo è il segretario azzurro Antonio Tajani dando il benvenuto all'attuale consigliere regionale umbro, che è stato eletto come candidato civico con il centrosinistra e ultimamente schierato con il centrodestra. Umbro di 51 anni - come ricorda una nota di FI - Fora è stato vicepresidente nazionale di Confcooperative e portavoce nazionale del Forum del Terzo settore, con una lunga esperienza nel welfare. "Seguirà per Forza Italia l'ambito dell'economia sociale, su cui FI vuole investire, nell'ottica di valorizzare in campo economico, sociale e ambientale, il ricchissimo patrimonio di soggetti che animano questo settore presente nel nostro Paese". Tajani quindi conclude: "Forza Italia si conferma sempre più un partito popolare, liberale, riformista ed europeista. La casa del centro è FI e l'ingresso di Fora, da Italia viva, ne è una testimonianza". Il neoforzista ha quindi ringraziato i vertici del partito nazionale e locale "per la fiducia e la stima" e ha aggiunto: "Sono molto onorato di poter mettere a disposizione la mia lunga esperienza nel settore dell'economia sociale a servizio di FI. In questi due anni di governo, anche dopo la scomparsa di Berlusconi, Antonio Tajani ha saputo rappresentare una guida sicura, affidabile e moderata con una chiara matrice europeista ispirata alla responsabilità. Sono certo che Forza Italia possa sempre di più qualificarsi come una forza politica fondamentale per riportare al centro la coalizione di centrodestra, grazie alla vocazione riformista, liberale e garantista collocata stabilmente all'interno del Partito popolare europeo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA