Simona Meloni-Bori, manca chiarezza su manovra All In

"In seguito all'annuncio della nuova manovra economica 'All'IN', dato attraverso un siparietto social dalla presidente della Regione Donatella Tesei in compagnia dell'assessore allo sviluppo economico Michele Fioroni, esprimiamo forte preoccupazione riguardo alla mancanza di chiarezza e sostanza rispetto alle misure anticipate": così la capogruppo regionale del Partito democratico Simona Meloni e il consigliere Tommaso Bori.

"Innanzitutto - spiegano i due esponenti - riteniamo singolare che tali misure siano state presentate per titoli ancor prima che l'atto fosse stato approvato in Giunta, per altro senza dar conto dei dettagli delle misure finanziate e dei tempi di uscita dei bandi, andando a creare aspettative vaghe rispetto ad alcuni settori. Questa indeterminatezza mina la credibilità delle istituzioni e genera incertezze in un momento in cui serve chiarezza e concretezza. Inoltre la formula scelta per comunicare la cosiddetta manovra, che ci ha ricordato il format della televendita, solleva interrogativi sulla serietà con cui vengono affrontati temi così cruciali per l'economia regionale. La comunicazione istituzionale, infatti, dovrebbe sempre rispettare i canoni della completezza dell'informazione per rispetto e senso di responsabilità nei confronti dei cittadini. Particolarmente preoccupante - sottolineano Meloni e Bori - è la mancanza di informazioni sui bandi che verranno rifinanziati, come nel caso di quello Small. Emblematico il pressappochismo con cui la stessa presidente ne ha ricordato giorni fa il rifinanziamento solo sulla base di una nostra interrogazione. Ma senza dettagli chiari e concreti, è impossibile per le imprese e i lavoratori pianificare il futuro.

Lo spot andato in onda sui social è apparso come un mera operazione elettorale per altro raffazzonata, priva di interventi chiari e mancante di misure specifiche nell'ambito delle politiche attive del lavoro che rappresentano un elemento cruciale per la ripresa economica. Chiediamo quindi alla Giunta regionale di fornire chiarimenti immediati e di lavorare su misure puntuali e concrete che possano realmente supportare il nostro territorio, i cittadini interessati, i professionisti e le imprese. Fallimento dopo fallimento questa Giunta regionale ha sentito il bisogno di giocarsi il tutto per tutto - concludono Simona Meloni e Bori -, puntando l'intero banco e facendo 'All'In', ma le scommesse sbagliate non devono ricadere sulle spalle dei cittadini".



