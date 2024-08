Terni, una mamma ringrazia la Neuropsichiatria infantile

La mamma di una ragazza, oggi sedicenne, in passato affetta da disturbi del comportamento alimentare, ha inviato al direttore generale dell'azienda Usl Umbria 2, Piero Carsili, e al direttore sanitario, Nando Scarpelli, una lettera di encomio e ringraziamento rivolta al personale del servizio di Neuropsichiatria Infantile, in particolare al dottor Paolo Fattori che, "con competenza, umanità e impegno, ha seguito attentamente l'adolescente".

"In questi anni - scrive la mamma - supervisionando il progetto terapeutico di mia figlia, il dott. Fattori è stato un punto di riferimento costante non solo a livello professionale ma anche umano. Non solo egli si è occupato della bambina indicando le modalità e le strategie terapeutiche più opportune nelle varie fasi del disturbo ma non ci ha mai lasciat soli anche quando, per via delle circostanze, gli abbiamo chiesto molto, invadendo talvolta anche il suo spazio privato. Anche in queste occasioni, ovunque si trovasse e a qualsiasi ora, il dott. Fattori non ha mai mancato di rispondere al telefono per un consiglio o una parola.

Ugualmente ha cercato, talvolta sacrificando anche ferie o pause, di venirmi incontro con gli orari dei nostri colloqui perché il mio lavoro fosse compromesso il meno possibile. Anche questa disponibilità è stata molto preziosa in quanto i Dca (disturbi del comportamento alimentare ndr.) hanno decorsi lunghi che mettono a dura prova il quotidiano delle famiglie.

Ringrazio il dott. Fattori insieme alla dottoressa Battistin che segue, ancora oggi, il cammino difficile di mia figlia e auspico che, come me, altri madri in difficoltà possano essere supportate e accompagnate nell'affrontare queste subdole malattie".

La direzione strategica dell'azienda sanitaria rivolge "un sentito ed affettuoso ringraziamento alla signora per la preziosa testimonianza che conferma l'elevata professionalità, competenza, impegno ed empatia del personale sanitario, si associa alle parole di elogio rivolte ai professionisti del servizio di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza ed augura alla ragazza una piena, completa e definitiva guarigione".



