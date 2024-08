Slitta la riapertura E45 interessata dai lavori a Perugia

Sarà riaperta al traffico entro sabato 10 agosto, e non mercoledì 7 come previsto inizialmente, il tratto della carreggiata nord della E45 nella zona di Collestrada, a Perugia, dove sono in corso alcuni lavori per la sistemazione della sede stradale. La decisione è stata presa dall'Anas per consentire la risoluzione di interferenze e ammaloramenti che richiedono interventi più profondi in alcuni punti.

I lavori proseguiranno comunque 24 ore su 24 fino al completamento, come avvenuto fin da subito.

L'intervento costituisce la prosecuzione di quello attuato la scorsa estate a Ponte San Giovanni, con le stesse modalità di intervento. L'Anas ha sottolineato che "per contenere i disagi al traffico, i lavori sono stati calendarizzati in estate, periodo di minore intensità del traffico urbano che caratterizza questa tratta, e suddivisi in singole fasi successive".



