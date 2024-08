Marchetti, la sinistra ha isolato l'Umbria

"È evidente a tutti che i parlamentari del Partito Democratico, Anna Ascani e Walter Verini, negli ultimi 20 anni non si sono minimante interessati della questione relativa alle infrastrutture umbre, altrimenti non avrebbero avuto il coraggio di attaccare il ministro Matteo Salvini": così il segretario regionale Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti, risponde alle recenti affermazioni dei due parlamentari dem.

"L'immobilismo e l'incapacità che ha caratterizzato la sinistra al governo nazionale e regionale è pari solo all'inadeguatezza di chi oggi si scaglia contro la persona e il partito che sta lavorando per risolvere tutti i problemi ereditati. È dal 2019, che la presidente Donatella Tesei e l'assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche si sono rimboccati le maniche per sopperire a quell'isolamento a cui il Pd aveva condannato l'Umbria, dal nord al sud, fino alle aree interne. Lo stesso ha fatto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini il quale ha palesato fin da subito grande attenzione rispetto alla questione Umbria, dal Nodino di Perugia, alla E78, fino a numerose altre opere fondamentali per lo sviluppo della regione, non solo infrastrutturale, ma anche dal punto di vista turistico ed economico".

"Oggi - prosegue Marchetti - si fa polemica politica sulla E78, quando è evidente a tutti, compresi alcuni sindaci di sinistra che non hanno preso parte alla 'famosa' riunione in Altotevere, la necessità di realizzare un'opera infrastrutturale su cui la sinistra ha fallito per anni. Solo di recente abbiamo abbattuto la barriera di ingresso al nuovo tunnel della galleria della Picchiarella sulla Ss 318 di Valfabbrica e stiamo procedendo al recupero della Fcu che proprio il Pd aveva chiuso dimostrandosi incapace anche solo di studiare delle soluzioni per il suo ripristino. Sulla E45 è presto detto: mai in 40 anni si erano visti interventi così significativi di riqualificazione della rete stradale e questo grazie alla visione strategia e al grande impegno dell'assessore Enrico Melasecche in piena sinergia con Anas. Oggi i cantieri relativi alla manutenzione straordinaria stanno volgendo al termine quanto alla E45, alla Perugia-Bertolle, alla Flaminia ed al raccordo Terni-Orte. Sulla E45 siamo ad oltre il 90% di ricostruzione profonda del sottofondo e ad oltre il 40% di sostituzione della barriera spartitraffico centrale brevettata ANAS di sicurezza".

"Le polemiche di Ascani e Verini - conclude - sono ridicole e fanno solo ridere. Invece di sparare polemiche da campagna elettorale, dovrebbero venire in Umbria una volta ogni tanto, parlare con gli addetti ai lavori per avere coscienza di ciò che si sta facendo e sono certo si accorgeranno anche loro della enorme differenza con il passato".



