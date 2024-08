A Suoni Controvento arrivano Xavier Rudd e Daniele Silvestri

Prosegue con un cartellone sempre ricco e dinamico l'ottava edizione Suoni Controvento, la manifestazione promossa da Associazione umbra della canzone e della musica d'autore (associata AssoConcerti) con il sostegno del ministero della Cultura, Regione Umbria, Fondazione Perugia e Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni.

Prima della pausa ferragostana il festival a impatto zero, che fino all'8 settembre continuerà poi a portare musica, arte, teatro e danza nei più bei borghi umbri, è pronto ad offrire un variegato spaccato di appuntamenti.

Mercoledì 7 agosto Suoni Controvento porta a Spoleto lo spettacolo "Titanic". Al Teatro romano Corrado Formigli e Stefano Massini tentano di accendere una luce, smuovere sensibilità e stimolare reazioni sulla crisi climatica troppo a lungo ignorata. Uno spettacolo fra narrazione, giornalismo e musica.

Prima assoluta invece giovedì 8 agosto (Villa Anita a Sigillo, ore 21.15) per "Ti racconto una storia" di e con Ramberto Ciammarughi al pianoforte e Daniele Di Bonaventura al bandoneon.

Suoni Controvento arriva per la prima volta a Corciano e lo fa nell'ambito della 60/a edizione dell'Agosto Corcianese, con una tappa di "Una vita intera" tour 2024 di Fabrizio Moro.

L'appuntamento si terrà il 9 agosto alle 21 nell'area verde Enzo Melani.

Evento sold out da tempo, sabato 10 agosto nel passo di Scentinelle sul valico di Castelluccio di Norcia (ore 18) è in programma il concerto tanto atteso del cantautore e polistrumentista australiano Xavier Rudd.

Ad introdurre il concerto di Rudd sarà la presidente di Emergency, Rossella Miccio, la protagonista dell'incontro dedicato alla pace e all'unione fra i popoli che si terrà sempre a Scentinelle (ore 17). L'iniziativa si svolgerà nell'ambito del progetto "Ripartiamo dai territori" realizzato in collaborazione da Rai Umbria e Suoni Controvento, arrivato alla terza tappa. Durante il festival, infatti, sono stati organizzati quattro momenti di riflessione e di confronto su tematiche di attualità e argomenti di grande sensibilità sociale, con l'obiettivo di coinvolgere e informare il pubblico non solo attraverso le arti. Il progetto vede insieme, per la prima volta, Suoni Controvento e Rai Umbria.

"Il Cantastorie recidivo" di Daniele Silvestri approda invece domenica 11 agosto sul pianoro di Valsorda di Gualdo Tadino (ore 17.30). Per gli amanti delle passeggiate, alle 13.30 si parte per le "scoperte serali in Umbria" con Aigae da San Guido (Gualdo Tadino) fino al pianoro di Valsorda per assistere al concerto. Per l'occasione, alle 16 per i bambini dai 4 agli 11 anni presenti al concerto, si terrà un lab a cielo aperto tra natura, riuso e riciclo con Ya Basta! Perugia.

La Danz'Art Collective diretta da Cecilia Monacelli presenta infine un doppio spettacolo alla Rocca Flea di Gualdo Tadino (ore 21).

Gli eventi sono accessibili anche alle persone diversamente abili. Per informazioni scrivere a: dsb@musicaeventiautore.com



