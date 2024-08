A Music Fest Perugia una nuova produzione di Rigoletto

Ancora tanti appuntamenti dedicati alla musica classica con il Music fest Perugia, in scena in città, per la seconda sessione, fino a lunedì 12 agosto. Gli artisti del festival diretto da Ilana Vered e Peter Hermes si preparano per una nuova produzione targata Music fest Perugia della celebre opera di Giuseppe Verdi Rigoletto, che sarà proposta in forma semiscenica alla sala dei Notari di Palazzo dei Priori venerdì 9 agosto alle 11.00, per la regia di Chiara Giudice con l'Orchestra delle Cento città diretta dal maestro Alessandro Alonzi.

Ma in programma ci sono anche masterclass, master recital, concerti e maratone musicali che vedono protagonisti giovani musicisti del festival e maestri provenienti da diverse parti del mondo. In particolare, la sezione Master Recital & Young Stars ospita tutte le sere fino all'11 agosto, alle 19.00 nella Sala dei Notari, concerti per pianoforte e violino con giovani astri nascenti o talenti premiati nelle più importanti competizioni internazionali, affiancati da maestri e professori quali Xin Xin (Central China Normal University), Robert Davidovici (Florida International University), e Bogdan Dulu (Vancouver Academy of Music).

Ci sono poi i concerti con l'Orchestra delle Cento Città (Roma) diretta dal maestro Marius Stravinsky, tra cui quello di giovedì 8 agosto alla Sala dei Notari alle 21 con la partecipazione straordinaria del pianista Mikhail Voskresensky che eseguirà musiche di Beethoven, Rachmaninoff e Mendelssohn.

Una serata speciale sarà quella di domenica 11 agosto alle 21 alla Sala dei Notari, in cui si esibiranno in un concerto con orchestra 8 prodigi, tra i più grandi giovani talenti del pianoforte, insieme al pianista e maestro David Fung. Il festival si concluderà con una speciale masterclass di Arie Vardi (Juillard School, Yale) in programma lunedì 12 agosto alle 10.00 nella Sala dei Notari di Palazzo dei Priori.

I biglietti per i concerti delle ore 19.00 (ingresso posto unico 5 euro) e quelli delle ore 21.00 (ingresso posto unico 10 euro) sono in vendita alla Sala dei Notari 30 minuti prima dell'inizio degli eventi. I biglietti di Rigoletto sono, invece, in vendita online su Oooh Events: https://oooh.events/evento/rigoletto-music-fest-perugia-bigliett i-2/



