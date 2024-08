Simona Meloni, delusa da assenza gonfalone Umbria a Bologna

"Esprimo la mia profonda delusione e preoccupazione per l'assenza del gonfalone della Regione Umbria alle celebrazioni per il tragico anniversario della strage di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980. Questa mancanza di rispetto nei confronti di una ferita ancora aperta nella memoria collettiva del nostro Paese non può passare inosservata": lo dichiara Simona Meloni, capogruppo del Partito democratico in Assemblea legislativa.

"La strage di Bologna - rimarca Meloni in una nota - rappresenta una delle pagine più buie della nostra storia recente, un momento in cui la violenza e il terrore hanno colpito innocenti, portando dolore e sofferenza in tutta Italia.

È fondamentale che le Istituzioni, in particolare quelle regionali, si facciano portavoce della memoria e della lotta contro l'odio e la violenza. La presenza del gonfalone non è solo un simbolo, ma un segno di vicinanza alle vittime e alle loro famiglie, un modo per riaffermare il nostro impegno a costruire una società che rigetti qualsiasi forma di violenza e che celebri i valori della democrazia e della pace. È inaccettabile che un evento di tale importanza venga trascurato da chi ha il dovere di rappresentare e difendere la memoria storica della nostra comunità".

"Chiedo quindi - conclude Simona meloni - che venga fatta chiarezza su questa assenza e che si lavori affinché simili episodi non si ripetano in futuro. La memoria è un patrimonio da custodire e da proteggere, e la Regione Umbria ha il compito di essere sempre in prima linea nel ricordare e onorare le vittime di tutte le stragi".



