A Colfiorito la mostra mercato e la sagra della patata rossa

Torna la mostra mercato e la sagra della patata rossa a Colfiorito, alla 45/a edizione, in programma da venerdì 9 a domenica 18 agosto nella frazione folignate. Attrattive gastronomiche e canore, la 23/a edizione della corsa ciclistica giovanile, momenti di approfondimento sul ruolo di Colfiorito, il mercatino di Plestia con antiquariato, collezionismo, hobbistica, mostre di pittura (di Sergio Timi e Annarita Micanti), fotografiche (di Federica Santoni e Angelo Velatta), esposizioni di oggetti in legno e in ferro degli artigiani Remo Cordiali e Massimo Cariani caratterizzeranno la rassegna, illustrata da Stefano Morini, presidente della Pro Loco di Colfiorito. Presenti il vicepresidente dell'organismo Giorgio Delicati e Domenico Lini, componente della Pro Loco e per anni promotore della manifestazione.

"Ci sarà anche un'iniziativa particolare prevista per domenica 18 agosto: il raduno dei pompieri - ha detto Morini - con un'iniziativa dedicata ai bambini, Pompieropoli, un percorso ludico-istruttivo educativo per i più piccoli. Numerosi anche gli appuntamenti in collaborazione con il Parco regionale di Colfiorito".

Lini - è detto in una nota del Comune di Foligno - ha parlato della conferenza permanente della montagna, in programma il 10 agosto alle 17, nell'area della sagra denominata "Ripensare Colfiorito" con la partecipazione di esperti e amministratori. Ha poi sottolineato l'importanza di valorizzare i prodotti tipici della frazione nell'ottica di farla diventare un punto di riferimento per tutta l'area montana.

Alla presentazione è intervenuto il vicesindaco Riccardo Meloni. "La sagra - ha detto -, giunta al suo 45/o anno di vita, è una realtà importante. Da evento prettamente culinario si è evoluto in un evento di approfondimento e riflessione nella direzione di far apprezzare l'intero territorio".



