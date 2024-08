Un nuovo impianto sportivo ad Ancarano di Norcia

Ancarano di Norcia, una delle frazioni più colpite dai terremoti del 2016, prova a risollevarsi anche attraverso il nuovo impianto sportivo polifunzionale e un'area attrezzata per bambini. Il tutto è stato inaugurato nel tardo pomeriggio sabato 3 agosto, alla presenza, tra gli altri, del commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, dell'assessore regionale al turismo e sport dell'Umbria Paola Agabiti e del sindaco, Giuliano Boccanera.

Al taglio del nastro anche tanta gente del piccolo borgo e soprattutto tanti bambini.

L'inaugurazione è stata anche l'occasione per ribadire al commissario Castelli le criticità ancora presenti nella frazione affinché si possa accelerare la ricostruzione della stessa.

La realizzazione dell'impianto sportivo e dell'area dedicata ai bimbi è stata, invece, salutata da tutti come "un progetto importante che permetterà, soprattutto ai più piccoli, di ritrovare una nuova socialità nella frazione".

"Conosciamo e viviamo il territorio e sappiamo che valore ha un progetto del genere, la rinascita di certi luoghi passa anche attraverso lo sport e lo svago", ha detto l'assessore Agabiti.

Il commissario Castelli ha invece promesso che "l'attenzione ad Ancarano, così come alle altre frazioni colpite dal sisma, resterà sempre alta".

Il sindaco Boccanera ha ribadito che l'amministrazione comunale sta lavorando perché "la ricostruzione possa procedere ancor più speditamente.



