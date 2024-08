Sbarrano la strada con un nastro, motociclista ferito

Avevano sbarrato la strada con un nastro bicolore, provocando la caduta di un motociclista, che è rimasto ferito: per questo motivo due ventenni, italiani e residenti a Massa Martana, ritenuti responsabili del reato di blocco stradale, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri della compagnia di Todi.

Secondo la ricostruzione dei fatti da parte dei militari, i due giovani, il 12 settembre scorso, nel corso della serata, lungo la strada regionale 316 che da Massa Martana conduce in direzione Bastardo di Giano dell'Umbria, avevano collocato un nastro bicolore con dei led al centro, ad altezza uomo, legandolo ai cartelli segnaletici posti ai lati della strada, occupando l'intera carreggiata così da non permettere la circolazione delle autovetture in transito.

Un giovane motociclista, massetano, trovandosi di fronte improvvisamente al nastro, non è riuscito a frenare in tempo ed ha perso il controllo della moto cadendo a terra: trasportato da personale sanitario del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Pantalla, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.

I militari dell'Arma, giunti sul posto, hanno raccolto le dichiarazioni di alcuni testimoni ed hanno sequestrato il nastro bicolore. L'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Spoleto ha permesso di giungere all'individuazione dei presunti responsabili. Le indagini dei carabinieri sono tuttora in corso al fine di verificare l'ipotesi di un coinvolgimento di terzi nella vicenda.



