Pasquinelli, quando si vota per le regionali?

"La 18/a Legislatura è giunta al capolinea ma Tesei e la sua Giunta non ci vogliono dire quando si voterà": o sottolinea Moreno Pasquinelli, candidato alla presidenza della Regione del Fronte del Dissenso.

"Questo tirarla per le lunghe - osserva, in una nota - è nell'interesse di entrambi i blocchi di potere. Per il centrodestra poiché c'è divisione interna riguardo alla ricandidatura della Tesei. Per il centrosinistra che non ha il candidato/a presidente. Questa manfrina non è un problema per loro: hanno potenti ramificazioni clientelari, hanno i soldi, hanno grande visibilità mediatica. Così stando le cose, cittadini e gli elettori umbri sono in ostaggio dei giochi e degli intrighi delle cupole perugine e romane. Questa incertezza è nell'interesse dei partiti di regime ma penalizza le forze dell'opposizione come la nostra, già gravemente sfavorite da una legge elettorale truccata e col più alto sbarramento elettorale d'Italia".



