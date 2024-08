E78, sindaci chiedono revoca del commissario straordinario

Si è tenuta a Citerna una partecipata assemblea pubblica sulla E78 sul tema "La dignità di una valle" alla presenza dei sindaci di Citerna, Enea Paladino, San Giustino, Stefano Veschi, e dell'assessore del Comune di Città di Castello, Rodolfo Braccalenti.

"Chiederemo al governo la revoca del commissario straordinario Anas Massimo Simonini che ha tradito le volontà dei territori - hanno dichiarato i primi cittadini - e ribadiamo la volontà delle nostre amministrazioni di voler fare la E78 ma non sul progetto presentato dal commissario. Tutti i consigli comunali, quindi maggioranze ed opposizioni, sono d'accordo con la nostra proposta".

All'assemblea - riferisce il Comune di Città di Castello - erano presenti e sono intervenuti a sostegno della linea portata avanti dalle tre amministrazioni anche i consiglieri regionali Manuela Puletti, Valerio Mancini e Michele Bettarelli.

"Chiediamo di essere ascoltati dalle istituzioni tutte - hanno concluso i sindaci - ribadiamo il sì all'opera non perdendo però di vista l'obiettivo principale: la tutela della nostra Valle".

Ci sarà tempo fino al 6 settembre per presentare le osservazioni al progetto sulla E78. L'invito - spiega il Comune di Città di Castello in una nota - è rivolto a tutti: sindaci, tecnici comunali, cittadinanza. I moduli sono consultabili sui portali istituzionali dei Comuni.



