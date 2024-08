Provincia Terni, avanzo di amministrazione di 5.300.000 euro

Un avanzo di amministrazione di oltre 5.300.000 euro: è quello emerso a seguito dell'approvazione del rendiconto 2023 della Provincia di Terni.

La somma verrà investita per 4.066.000 euro sulla manutenzione delle strade provinciali di competenza e per 1.052.000 sull'edilizia scolastica. A fare il punto in una conferenza stampa è stata la presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza.

"Questo avanzo di amministrazione - spiega Pernazza - rappresenta un risultato straordinario il cui merito va al grande lavoro condotto dai nostri uffici. Sin dal mio insediamento ho voluto procedere con un'attenta ricognizione dei residui attivi e passivi, ancora in corso per quel che riguarda alcuni piccoli Comuni del territorio, e ciò ha portato ad una salvaguardia e tenuta dei conti della Provincia che ci ha consentito di raggiungere questo importante traguardo". L'avanzo da oltre 5 milioni di euro - prosegue la presidente della Provincia - "è direttamente collegato alla chiusura dell'accertamento residui con la Regione Umbria. Ora queste somme possono essere reinvestite subito, a differenza dei fondi ministeriali che devono essere 'spalmati' nell'arco di un quinquennio. Oggi la Provincia di Terni si caratterizza per conti in ordine e puntualità nei pagamenti".

Gli oltre 4 milioni destinati alle strade provinciali sono conseguenza dell'analisi "dettagliata della dotazione stradale di ciascun Comune. Abbiamo prestato attenzione anche a situazioni di dissesto idrogeologico e abbiamo deciso dove e quanto investire, con un'azione che, per la Provincia di Terni, non ha precedenti negli ultimi dieci/quindici anni".

Fra le azioni previste, "anche l'assunzione di quattro unità per gestire al meglio l'intera partita che prevede la conclusione degli iter entro la fine del 2024 e l'avvio dei lavori per l'inizio del 2025, con conclusione entro la primavera. Acquisteremo, con una spesa di circa 220 mila euro, anche attrezzature per le manutenzioni ordinarie, a beneficio dei cittadini ma anche di chi può lavorare con strumenti nuovi e più moderni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA