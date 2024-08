Costituita la 'Comunità energetica rinnovabile Paglia'

"Coprire di celle fotovoltaiche anche solo il 30% dei nostri tetti e condividerne l'energia disponibile porterebbe l'Italia ad assicurarsi un 40% di autonomia energetica nel prossimi 10-15 anni": a dirlo all'ANSA è Valerio Tiberi, presidente della neo società cooperativa "Comunità energetica rinnovabile Paglia", che si è costituita nell'Orvietano qualche settimana fa.

"Abbiamo colto - ha spiegato Tiberi - le opportunità fissate dalle direttive dell'Unione europea e dalle recenti leggi nazionali in materia. Associazioni, cittadini, imprese e cooperative, ma anche enti locali e istituti religiosi, potranno collaborare per produrre, gestire, condividere e consumare responsabilmente energia prodotta da fonti rinnovabili".

La zona di interesse coincidente, come previsto dalle normative, con la cabina primaria di Enel distribuzione, è il comprensorio Orvietano e alto Viterbese, comprendente i comuni di Orvieto, Allerona, Castel Viscardo, Porano, e porzioni di Castel Giorgio, Ficulle, Bolsena, Bagnoregio, Lubriano e San Venanzo. "Gli obiettivi che ci proponiamo di offrire - ha spiegato ancora il presidente - sono senza dubbio i benefici ambientali che ne derivano, ma anche economici".

"Ci sarà una formazione ad un consumo consapevole e punteremo a una forte indipendenza energetica", ha aggiunto Tiberi.

"L'obiettivo è quello di creare valore in tutti i sensi, così da poter contribuire anche a favore dei meno fortunati", ha sottolineato il presidente che tiene anche ad evidenziare come questa iniziativa potrà "contribuire a consolidare lo spirito di comunità e di mutualità nel nostro territorio".

Nei prossimi giorni saranno messi in calendario degli incontri specifici con le comunità coinvolte dal progetto.





