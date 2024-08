Al via la 15/a edizione di 'Raccontami l'Umbria'

Aperte le iscrizioni alla 15/a edizione del Premio giornalistico internazionale "Raccontami l'Umbria - Stories on Umbria". Prende così ufficialmente il via il concorso internazionale organizzato dalla Camera di commercio dell'Umbria e riservato agli articoli e video che abbiano trattato le eccellenze artistico-culturali-ambientali e il sistema economico-produttivo di qualità della regione.

Due le novità di quest'anno. Anzitutto per i video si potrà concorrere in due distinte categorie - grandi produzioni e produzioni indipendenti - per dare maggiore spazio di competizione ai prodotti giornalistici realizzati con mezzi più ridotti rispetto a quelli dei grandi broadcaster. Seconda novità, Raccontami l'Umbria si apre agli studenti più giovani, con l'istituzione di un Premio riservato alle scuole superiori dell'Umbria.

"Il Premio giornalistico internazionale 'Raccontami l'Umbria - Stories on Umbria' - afferma in una nota Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di commercio dell'Umbria - giunge alla sua 15/a primavera forte dei successi ottenuti, ma con la convinzione che abbia ancora molte potenzialità da esprimere e che mi auguro vengano colte anche da altre realtà istituzionali per farne una leva di promozione ancora più ampia, forte e penetrante dell'Umbria. Raccontami l'Umbria ha il grande pregio di aver creato un nuovo, efficace e suggestivo format di comunicazione del territorio, con un orizzonte a 360 gradi vista la sua caratura internazionale, confermata ogni anno da importanti partecipazioni da tutto il mondo. Il Premio, fino dalla sua nascita nel 2009, ha voluto essere una finestra aperta sulle tradizioni, la bellezza e il life-style della terra umbra".

"Il Bando dell'edizione 2025 di Raccontami l'Umbria - spiega nella nota Federico Sisti, segretario generale della Camera di commercio dell'Umbria -conferma tutti i punti di forza che ne hanno decretato il successo, a cominciare dalla sua ossatura che si articolerà nelle sezioni 'Turismo, Ambiente e Cultura', 'Umbria del Gusto', 'Video' (quest'anno ripartito in doppia sezione) e 'Scuole di giornalismo', con la possibilità per la giuria di assegnare anche un Premio speciale. Il concorso punta da quest'anno a coinvolgere anche le realtà scolastiche umbre, per sollecitare i più giovani a scrivere testi originali, realizzati in gruppo e appositamente per il concorso".

Il progetto Raccontami l'Umbria nel corso degli anni ha mantenuto sempre alto il livello delle candidature, con articoli e servizi video apparsi su testate come Washington Post (col premio Pulitzer Helene Cooper), New York Times, National Geographic, La Vanguardia, Huffingtonpost, Dove, Touring, RAI Geo, RAI Linea Blu, RAI Linea Verde, In Viaggio, Gambero Rosso, Repubblica Viaggi, Bell'Italia. Questo senza mai perdere di vista le nuove leve del mestiere, attraverso la sezione dedicata ai servizi delle Scuole di giornalismo italiane.

Le candidature dovranno pervenire entro il 9 febbraio 2025 e dovranno essere inviate esclusivamente on-line direttamente sul sito del Premio https://www.umbria.camcom.it/premio-giornalistico-internazionale -raccontami-lumbria.

Il premio è articolato in quattro sezioni principali per ognuna delle quali il premio è di 2.500 euro: • Turismo, Ambiente e Cultura: articoli foto-giornalistici pubblicati su quotidiani o periodici, anche on line, nazionali o internazionali che abbiano trattato prevalentemente del patrimonio turistico, paesaggistico, ambientale e culturale dell'Umbria; • Umbria del Gusto: articoli foto-giornalistici pubblicati su quotidiani o periodici, anche on line, nazionali o internazionali, che abbiano trattato delle produzioni enogastronomiche tipiche e di qualità dell'Umbria; • Video (grandi produzioni): servizi audiovisivi andati in onda su canali televisivi nazionali o internazionali.

• Video (produzioni indipendenti): video realizzati anche da singoli autori e diffusi su canali online (Blog, YouTube o altre piattaforme).

Alle sezioni principali si aggiungono: - Premio Scuole di giornalismo, riservato a video realizzati dagli allievi delle scuole di giornalismo italiane, riconosciute dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, che siano andati in onda su televisioni o canali web - Premio Scuole superiori umbre, riservato a testi redatti in stile giornalistico, realizzati in gruppo e appositamente per il concorso, da studenti frequentanti l'ultimo triennio delle superiori.

Per entrambi questi due Premi il riconoscimento sarà di 1.000 euro.

Come sempre i vincitori verranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione, che si terrà a Perugia durante la 19/a edizione del Festival internazionale del giornalismo (9-13 aprile 2025), col quale si conferma l'ormai consolidata collaborazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA