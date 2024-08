Tesei, passo avanti per una strada fondamentale per la regione

"È una giornata importante, si compie un passo in avanti verso il completamento di un'arteria fondamentale per l'Umbria, che è la Perugia-Ancona": così la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha commentato l'abbattimento del diaframma della galleria "Picchiarella" a Valfabbrica, nel versante che guarda alle Marche. Tesei ha ricordato che "l'opera sarà terminata nel 2025 e sarà un ulteriore asset che permetterà di far uscire la nostra regione dall'isolamento".

Il ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini, presente oggi sul cantiere Anas, ha sottolineato come "l'Umbria stia facendo passi importanti per quanto riguarda le infrastrutture e questo significa, lavoro e business".

"Per le strade - ha detto ancora il ministro - questa galleria è uno dei tanti esempi di cantieri che si aspettavano da anni e che oggi vanno verso il completamento, portando più lavoro per i cittadini e più sicurezza".

"Questa è una bella giornata, ma non è un punto di arrivo, ma di partenza, perché in Umbria avremo tante altre opere da portare avanti nei prossimi mesi", ha sottolineato Salvini. Che ha anche parlato del "nodino" di Perugia: "È una delle mie priorità. Conto che l'intero governo, ma anche le opposizioni - ha detto ancora - ci diano una mano per realizzare questa infrastruttura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA