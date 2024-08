Minibus contro un albero, morta la conducente

Una donna di 64 anni di Terni, conducente di un minibus per conto di una ditta privata, ha perso la vita giovedì mattina all'ospedale di Terni, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo, con il proprio mezzo da lavoro, nella prima mattinata - poco dopo le ore 7.00 - lungo la strada provinciale 113 Tiberina ad Acquasparta.

La donna, partita da Acquasparta per raggiungere le frazioni di Portaria, Cesi e quindi la città di Terni, ha perso il controllo del mezzo da lavoro - a bordo c'era solo lei - finendo contro un albero sul lato destro della carreggiata.

Soccorsa dal 118, è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove è morta nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita.

Sull'asfalto, secondo quanto rilevato dai carabinieri di Acquasparta intervenuti sul posto, non si sarebbero segni di frenata. La salma della donna è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria.



