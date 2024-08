Dal Comune di Assisi una raccolta fondi per la Terra santa

Sono iniziate questa mattina le celebrazioni per il Perdono di Assisi, con l'apertura della porta della Porziuncola e in serata i primi vespri. Il triduo di preparazione alla solennità nella chiesa di Santa Maria degli Angeli è stato officiato da fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, che ha raccontato da testimone diretto le atrocità della guerra, anche e soprattutto a danno dei bambini, che si sta consumando da dieci mesi a Gaza.

In occasione del Perdono di Assisi, l'amministrazione comunale "stigmatizza, ancora una volta, le guerre che insanguinano tanti paesi del mondo e ricorda di aver istituito ad aprile scorso un conto corrente per aiutare le popolazioni civili vittime dei conflitti, a partire da quelle della Terra santa, terra particolarmente cara e sede della città di Betlemme gemellata con Assisi dal 1989". La causale è "Assisi per le popolazioni civili colpite dalle guerre" e l'Iban è IT83A0103038270000000192903.

Tutti possono donare , i proventi delle donazioni che arrivano al Comune sul conto dedicato - spiega l'ente - saranno inviati alle popolazioni vittime delle guerre a partire dalla Terrasanta dove sono presenti i francescani della custodia retta da padre Francesco Patton. Le destinazioni delle offerte saranno condivise proprio con i francescani, con particolare riguardo ai bisogni dei bambini, e saranno rese note attraverso i canali media e social del Comune e della città.

"La decisione di avviare la raccolta fondi - ha spiegato il sindaco Stefania Proietti - è nata dalla volontà di realizzare un gesto concreto per fornire assistenza e conforto anche materiale a tutti coloro che soffrono, che vivono sulla propria pelle le conseguenze di violenza, bombardamenti e uccisioni. Non ci stancheremo mai di ripetere che la guerra è una follia, come Città di Assisi non rimarremo mai in silenzio, non possiamo e non dobbiamo restare indifferenti davanti alle barbarie che si consumano ogni giorno, ogni ora, in Terra Santa e in tanti altri paesi del mondo anche vicini a noi come l'Ucraina. Abbiamo il dovere di opporci alla "terza guerra mondiale a pezzi" dove in molti territori a esprimersi sono solo le armi. E il nostro unico mezzo è quello di ridare speranza oltre la guerra con gesti concreti di fraternità e solidarietà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA