Coach Sir, a Parigi un pezzo di noi

Riparte, con un occhio a Parigi, la stagione della Sir Susa Vim Perugia, formazione campione d'Italia di pallavolo maschile. Al palasport di Pian di Massiano, dove è tornato il taraflex tricolore, ha preso il via la preparazione estiva coordinata dal coach Angelo Lorenzetti.

Non è al completo il gruppo dei Block Devils, coadiuvato dai giocatori della serie B. Cinque bianconeri, tra cui gli azzurri Simone Giannelli, capitano dell'Italvolley e Roberto Russo, sono impegnati alle olimpiadi.

"Noi tifiamo da lontano, con sentimento e con orgoglio - ha detto coach Lorenzetti - perché abbiamo giocatori lì in campo.

C'è anche un pezzettino di noi a Parigi".

L'allenatore della Sir ha raccontato di aver sentito via messaggio i suoi giocatori. "Sono molto carichi", ha detto riferendosi in particolare ai due italiani. "Sarebbe ingiusto nei confronti loro non riconoscere che ci sono anche altre squadre che hanno potenzialità di arrivare nel gradino più alto del podio. Vuol dire che la pallavolo sta diventando uno sport maturo e i nostri ragazzi stanno disputando l'olimpiade più bella di sempre".

Sulla stagione al via per Perugia, Lorenzetti parla di "un viaggio nuovo". "Qualcuno della cordata si conosce, ma è una avventura nuova. Vogliamo salire in alto, ma sappiamo che lo possiamo fare solo con il lavoro nel rispetto degli avversari".

Perugia, reduce da una stagione chiusa con 4 titoli e tornata in lizza per la Champions dalla prossima edizione, riparte intanto dalla fase di preparazione. "A settembre faremo qualche torneo, ma in questo primo periodo siamo impegnati a integrare il gruppo della Superlega con quelli della B, a trasferire un senso di appartenenza alla nuova squadra".

La prima sfida di campionato per Perugia è fissata per il 29 settembre, quando al PalaBarton arriverà Verona.



