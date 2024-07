Usl Umbria 2, due piattaforme scientifiche aperte al personale

La direzione strategica della Usl Umbria 2, tramite il servizio Formazione e Comunicazione, ha attivato con accesso libero da tutta la rete aziendale, le due piattaforme scientifiche UpToDate e Lexidrug a beneficio di tutto il personale sanitario della Asl.

UpToDate è uno strumento di supporto alle decisioni cliniche basato su prove di efficacia i cui contenuti sono curati da un team di oltre 7.500 medici e specialisti e che ha come obiettivo quello di aiutare i professionisti sanitari a prendere in modo rapido le decisioni migliori per la cura del paziente e di supportarli nella gestione di casi clinici complessi. Copre 25 specializzazioni e comprende oltre 12.800 argomenti clinici, per ciascuno dei quali sono indicati nel dettaglio autori e relativi revisori, data di aggiornamento e bibliografia.

I contenuti sono redatti in inglese, ma con possibilità di ricercarli per patologie, sintomi, procedure e farmaci anche in altre lingue, incluso l'italiano.

Elementi esclusivi di UpToDate sono le oltre 38.000 immagini, oltre 7.900 monografie di farmaci Lexidrug, uno strumento per la valutazione delle interazioni farmacologiche e una serie di calcolatrici a supporto dell'attività clinica, nonché il servizio di segnalazione delle novità e dei cambiamenti più significativi nella prassi clinica.

La banca dati Lexidrug fornisce informazioni sui farmaci chiare, concise, aggiornate in tempo reale e facilmente consultabili, tra cui dosaggio, somministrazione, avvertenze e precauzioni, nonché contenuti clinici come le linee guida di pratica clinica, la compatibilità e altri strumenti. È uno strumento internazionale indipendente e aggiornato ogni giorno lavorativo. Il comitato di redazione è composto da farmacisti con una formazione clinica avanzata ed un'esperienza consolidata.

"Con l'attivazione di questi importanti strumenti medico scientifici altamente innovativi il personale sanitario dell'azienda Usl Umbria 2 - spiega una sua nota - potrà quindi contare sull'ulteriore supporto costituito da migliaia di contenuti clinici, farmacologici e informativi utili per i pazienti e per supportare l'attività dei professionisti della salute in tutti i contesti clinici".



