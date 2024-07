Torna il Todi Festival tra prime nazionali e contaminazioni

Lucrezia Lante Della Rovere, Vanessa Gravina, Laura Lattuada, Roberto Saviano, Jacopo Veneziani e Ron sono alcune dei protagonisti della 38/a edizione del Todi Festival che si terrà dal 24 agosto al primo settembre prossimi con la direzione artistica di Eugenio Guarducci.

È Mark di Suvero a firmare l'immagine che accompagnerà la promozione e lo svolgimento dell'evento. La sua presenza - spiegano gli organizzatori - è frutto della collaborazione con il Comune di Todi e la Fondazione Progetti Beverly Pepper con la quale Todi Festival ha rinnovato la proficua sinergia iniziata tre anni fa. In omaggio all'artista, il Comune di Todi ha programmato una mostra personale che sarà allestita nella Sala delle Pietre. L'esposizione verrà inaugurata sabato 24 agosto, nel corso della prima giornata di Todi Festival.

Fra gli appuntamenti del festival, nella giornata inaugurale, alle ore 21.00, il debutto nazionale di "Non si fa così" di Audrey Schebat, con Lucrezia Lante Della Rovere e Arcangelo Iannace. La regia è di Francesco Zecca.

Domenica 25 agosto, ancora un debutto nazionale sul palco del Teatro comunale alle ore 21.00, dove andrà in scena "Cuore puro" da un racconto di Roberto Saviano, testo di Mario Gelardi e Roberto Saviano, con Vito Amato, Emanuele Cangiano, Carlo Di Maro, Francesco Ferrante, Antonella Romano.

Ancora spazio alla prosa lunedì 26 agosto, sempre al Teatro comunale alle ore 21.00, e al debutto nazionale di "Corpo vuoto", dal romanzo di Emilia Costantini "Tu dentro di me", con Vanessa Gravina, Laura Lattuada, Gabriele Pizzurro, Irene Giancontieri. La regia è di Piero Maccarinelli.

Mercoledì 28, alle 21.00 al Teatro comunale, debutto nazionale di "Faccia di cucchiaio". Il testo è firmato Lee Hall - autore di Billy Elliot - e interpretato da Caroline Baglioni con la regia di Sandro Mabellini.

Ancora un debutto nazionale, giovedì 29 agosto alle ore 21.00, quando al Teatro Comunale il sipario si alzerà su "Parigi", di e con Jacopo Veneziani, storico dell'arte e divulgatore per la prima volta in scena.

Sabato 31 agosto ancora un debutto nazionale, in programma alle ore 21.00 al Teatro comunale, dove sarà la volta di "Coppelia. Un ballet mécanique"!. Ideazione e partitura del movimento di Caterina Mochi Sismondi e performance di Elisa Mutto, Michelangelo Merlanti, Vladimir Jezic, Carlos Rodrigo Parra Zavala, Simone Menichini, Jonnathan Lemos. Le musiche sono quelle originali di Léo Delibes tratte dal balletto Coppélia. La musica live ed elettronica è eseguita da Beatrice Zanin.

Chiusura all'insegna della musica d'autore italiana, domenica 1 settembre alle ore 21.00 ancora al Teatro comunale, con Ron, in tour con "Come una freccia in fondo al cuore", concerto in collaborazione con la rassegna Moon in June.

Alla sua ottava edizione, torna anche Todi Off, la seguitissima rassegna di teatro e danza contemporanei.

Sono due gli appuntamenti orientati alla formazione di pubblico e artisti, una masterclass e un laboratorio: la Masterclass Mr. Paradise: Tennessee Williams dreams condotta in tandem da Alessio Pizzech e Matteo Tarasco, dal 26 al 31 agosto, e il laboratorio di scrittura critica guidato da Viviana Raciti che si svolgerà per l'intera durata del festival. Entrambi si terranno presso lo storico e centralissimo Palazzo del Vignola.

Spazio anche quest'anno a contaminazione fra generi, valorizzazione delle eccellenze del territorio e appuntamenti letterari.

Tornano anche gli Incontri con l'autore, tra la sala vetrata dei Portici comunali, la cantina Todini e la sala del Consiglio comunale.

E ancora, tanti appuntamenti dedicati alle arti visive, come la mostra fotografica Human and Humanity del fotoreporter egiziano Ashraf Talaat, presente per l'intera durata del Festival, la mostra Uno scultore e un fotografo: Sebastian Schadhauser e Mario Santoro-Woith. Domenica 25 agosto alle ore 18.18 sarà inaugurata l'esposizione del pittore e artista multimediale greco Miltos Manetas dal titolo "Gesù di Todi".

All'insegna della contaminazione anche la collaborazione con la prima edizione di See You Sun, il Festival ideato da Edoardo Guarducci e prodotto da Orizzonte Nove con la direzione artistica di Magali Berardo, appositamente pensato per celebrare il tramonto. Da venerdì 30 agosto a domenica primo settembre la suggestiva Terrazza Inferiore del Nido dell'Aquila sarà pervasa da ritmiche tribali, groove incessanti e percorsi musicali in armonia con uno dei più bei spettacoli dal vivo: il calare del sole.



