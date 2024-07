Tesei, una Rete assistenziale per la sicurezza in vista del G7

"La Rete socio-sanitaria e assistenziale si rivolge ad un tipo di sicurezza e di pronto intervento che dobbiamo garantire in vista del G7 Inclusione e Disabilità, per tutti quegli interventi che possono essere quindi prevedibili in particolare nella prima giornata dell'accoglienza ad Assisi": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, durante la presentazione della Rete da parte della ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

Per Tesei "è giusto che si pianifichi anche una assistenza continua che possa assicurare interventi diretti ai disabili in casi di necessità". "Un ruolo importante in questo senso sarà svolto durante la prima giornata del 14 ottobre dal Serafico di Assisi" ha aggiunto Tesei che ha parlato della presenza della ministra come di una nuova visita funzionale all'incontro con tutto il comparto della sanità per l'organizzazione puntuale del G7 di ottobre.

La ministra, da ieri in Umbria, dopo questo incontro tecnico-operativo visiterà anche alcune strutture e associazioni importanti nel campo dell'assistenza ai disabili di vario tipo.

Locatelli è attesa infatti all'Opera Don Guanella - Centro Sereni di Perugia, al Centro Speranza a Fratta Todina e all'Ostello delle Farfalle a Cannara.

"Siamo contenti e attendiamo con grande entusiasmo questo evento perché a livello regionale abbiamo fatto molto per la disabilità" ha poi sottolineato Tesei.

Anche Paola Fioroni, presidente dell'Osservatorio regionale per le persone con disabilità, ha parlato di un'Umbria "fondamentale" in questo nuovo percorso nazionale su inclusione e disabilità avviato dal ministero. "L'Osservatorio regionale - ha detto - sta quindi lavorando per questo primo G7 al mondo su queste tematiche. Siamo felici di dare il nostro supporto ad un incontro che sarà molto partecipato e che ci auguriamo lasci il segno a livello mondiale ma anche sul territorio grazie ad azioni quotidiane".



