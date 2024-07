Pastorelli, dal Pnrr contributi a tutti i 92 Comuni umbri

"Grazie al Pnrr, tutti i 92 Comuni umbri hanno ricevuto dei finanziamenti: 4.500 i progetti finanziati, con ben 5,1 miliardi come fondi complessivi; il 70% dei progetti sono in fase di realizzazione ed il 90% dei fondi è destinato a 30 grandi opere": il presidente del gruppo consiliare regionale di Forza Italia, Stefano Pastorelli, si dice "soddisfatto".

"Perugia e Terni - sottolinea Pastorelli in una nota della Regione - sono state oggetto del 38% delle risorse disponibili: Perugia è anche il Comune che detiene il progetto che ha ricevuto più risorse, con 111 milioni di euro per la realizzazione del Brt; Terni è, invece, il Comune con il numero più alto di progetti ammessi a finanziamento (75 progetti).

Sicuramente, maxi investimenti, ma anche progetti più contenuti per affrontare le sfide che tutti i territori richiedono. In Umbria - conclude Pastorelli - il lavoro svolto dalla presidente Tesei e dall'intera Giunta regionale è stato intenso e costante non a caso l'Umbria viene presa come esempio per la gestione dei progetti del Pnrr".



